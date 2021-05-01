01 мая 2021
30 апреля 2021

В Курганской области пожары угрожают населенным пунктам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, мчс, тушение огня, огонь, лесной пожар, учения мчс, тушение пожара, пожарные, лесные пожары, возгорание, пожарник, пожарная безопасность, ликвидация пожара, пожаротушение, Мчс россии, тушение лесных пожаров
Возле Кургана горят садовые постройки (архивное фото) Фото:

Сразу возле нескольких населенных пунктов Курганской области возникли пожары. Один из них подступает к столице региона, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

«Третий номер пожароопасности объявлен, чтобы ликвидировать возгорание и препятствовать его дальнейшему распространению», — рассказали в МЧС. Речь идет о возгорании заброшенных участков и неэксплуатируемых садовых строений в СНТ возле Кургана. На видеозаписи, опубликованной в паблике во «ВКонтакте» «Типичный Курган», видно, как небо закрывает облако дыма.

Также приблизительно в 40 км от города возле села Белозерское горят поля. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, огонь подошел к Белозерскому кольцу на трассе Курган — Тюмень. Судя по кадрам, которые прислал журналист, трассу затянуло дымом. Он отметил, что возле кольца стоят пожарные автомобили. Причину данного возгорания в региональном МЧС не смогли оперативно прокомментировать.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...