Возле Кургана горят садовые постройки (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сразу возле нескольких населенных пунктов Курганской области возникли пожары. Один из них подступает к столице региона, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

«Третий номер пожароопасности объявлен, чтобы ликвидировать возгорание и препятствовать его дальнейшему распространению», — рассказали в МЧС. Речь идет о возгорании заброшенных участков и неэксплуатируемых садовых строений в СНТ возле Кургана. На видеозаписи, опубликованной в паблике во «ВКонтакте» «Типичный Курган», видно, как небо закрывает облако дыма.

Также приблизительно в 40 км от города возле села Белозерское горят поля. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, огонь подошел к Белозерскому кольцу на трассе Курган — Тюмень. Судя по кадрам, которые прислал журналист, трассу затянуло дымом. Он отметил, что возле кольца стоят пожарные автомобили. Причину данного возгорания в региональном МЧС не смогли оперативно прокомментировать.