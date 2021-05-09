Путин рассказал о результатах своей вакцинации от коронавируса

После вакцинации от коронавируса у президента России Владимира Путина успешно выработались антитела. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15. И как врачи сказали, это результат хороший», — заявил Путин. Президент также призвал всех россиян пройти вакцинацию от коронавируса, так как начавшаяся в стране прививочная кампания показывает высокую эффективность российского препарата.
О том, что глава государства привился от коронавируса стало известно 23 марта. По информации агентства «Коммерсант», Путину поставили двусоставную вакцину российского производства «Спутник V».
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