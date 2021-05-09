09 мая 2021

Путин рассказал о результатах своей вакцинации от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин сообщил, что у него выработались антитела к коронавирусу Фото:
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Коронавирус COVID-19

После вакцинации от коронавируса у президента России Владимира Путина успешно выработались антитела. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15. И как врачи сказали, это результат хороший», — заявил Путин. Президент также призвал всех россиян пройти вакцинацию от коронавируса, так как начавшаяся в стране прививочная кампания показывает высокую эффективность российского препарата.

О том, что глава государства привился от коронавируса стало известно 23 марта. По информации агентства «Коммерсант», Путину поставили двусоставную вакцину российского производства «Спутник V».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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