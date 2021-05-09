09 мая 2021
07 мая 2021

Жительница Екатеринбурга пострадала в Абхазии. Видео

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В Абхазии россиянка разорвала связки на ногах Фото:

Сотрудники МЧС Абхазии провели спасательную операцию по вызволению с горного массива республики жительницы Екатеринбурга. Женщина во время похода порвала связки на ногах.

«Елена Ларина, жительница Екатеринбурга,1974 года рождения, разорвала связки на ногах и не смогла передвигаться самостоятельно. ЧП произошло в горном массиве в четырех километрах от Гегского водопада», — сообщается на сайте МЧС Абхазии.

Как сообщается, вызов поступил в МЧС республики в шесть часов вечера. Работники поисково-спасательного отряда МЧС и ПСЧ г. Гагра смогли найти пострадавшую. Около пяти километров ее несли на носилках до трассы, далее пострадавшую передали пострадавшую медикам в Гагрскую районную больницу.

Ранее, пограничная служба Абхазии упростила пересечение границы экскурсионным группам из России. Документы планировали проверять прямо в автобусах. Об этом заявил заместитель председателя Службы госбезопасности Абхазии, начальник погранотряда Рустам Латипов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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