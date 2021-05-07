Россиянам упростят въезд в Абхазию

Пограничная служба Абхазии упростит пересечение границы экскурсионным группам из России. Документы будут проверять прямо в автобусах. Об этом заявил заместитель председателя Службы госбезопасности Абхазии, начальник погранотряда Рустам Латипов.
«По договоренности с Минтуризма Абхазии наши пограничники будут осуществлять проверку документов туристско-экскурсионных групп без высадки пассажиров из автобусов», — цитирует его ТАСС.
Он ожидает, что в этом курортном сезоне страну посетит большое количество туристов, планирующих как продолжительный отдых в Абхазии, так и посещение с однодневным визитом. По данным Латипова, в последние годы КПП «Псоу» на российско-абхазской границе пересекают ежегодно до 10 млн человек.
Ранее эксперты предупредили, что на курортах, в том числе в Абхазии, туристов поджидают опасности: некачественные услуги, мошенничество, воровство. Россиянам советуют отказаться от поездок в Абхазию на машине, не носить с собой много наличных денег и не быть слишком доверчивыми.
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