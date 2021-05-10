Психологи дали 5 советов, как войти в рабочий ритм после выходных

Быстро восстановить силы после работы поможет смена деятельности Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Существует несколько правил, соблюдение которых поможет вернуться к рабочему графику без стресса. О том, как себя стоит вести URA.RU рассказали российские психологи.

«Хорошо бы в последний день привести в порядок режим и не ложиться поздно», — рассказала психолог Елена Перминова. Согласно второму правилу, в первую рабочую неделю необходимо не перерабатывать и уходить домой вовремя, чтобы избежать депрессии. «В первые вечера после работы лучше устроить себе продолжение праздника, но без нарушения режима», — назвала третий совет специалист. В заключение она она рекомендовала входить в рабочий режим плавно, постепенно набирая привычные обороты.

Психолог и коуч Марина Гладышева считает, что после любого хорошего отдыха человек сможет выйти на работу не испытывая трудностей. «Важно переключался на другую деятельность, например, спорт. Не отвечать на почту, не общаться по работе с коллегами. Тогда человек войдет в рабочий режим на новом ресурсе», — сказала Гладышева в беседе с URA.RU. по ее мнению, труднее на работу будет выйти тем, кто длинные выходные посвятил алкоголю и перееданию. Психолог подчеркнула, что залог быстрого восстановления — это здоровый образ жизни и смена деятельности.

Президент России Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая в стране выходными днями. Таким образом он поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая предложила эту меру в качестве предупреждения новой волны коронавируса в стране.