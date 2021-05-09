Губернатора Моора упрекнули в неумении оптимизировать расходы, и скандале с ветераном Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор допускает слишком много управленческих ошибок. Такой вывод о работе главы региона опубликован в telegram-канале «Незыгарь», со ссылкой на экспертов. В провалы губернатора записали дефицит бюджета и историю с черствым пряником для ветерана. Однако политологи в разговоре с URA.RU назвали выводы автора telegram-канала преждевременными.

«Моор допустил бюджетный кризис, который планировал покрыть за счет коммерческих кредитов. Провал аукциона на открытие трех кредитных линий эксперты считают симптоматичным. Они отмечают многочисленные управленческие ошибки Моора и неумение оптимизировать расходы», — такой отзыв о работе главы Тюменской области опубликован в telegram-канале «Незыгарь». Александру Моору припомнили и недавний скандал с черствым пряником в подарке для ветерана.

Как в разговоре с URA.RU отметил федеральный политолог Михаил Карягин, подобные рейтинги вызывают у него скепсис. «Если нет каких-либо данных, которые можно посчитать и проверить, то это не вызывает особого доверия. Очень часто такие публикации используются для того, чтоб надавить на их фигурантов. Если бы к работе Александра Моора действительно были серьезные вопросы, то об этом говорили бы другие, более качественные источники», — считает Карягин.

По словам тюменского политолога Александра Безделова, большинство рейтингов в telegram-каналах не имеют отношения к действительности. «Что касается „грехов“, приписанных Александру Моору, то история с пряником, на мой взгляд, уже исчерпана. Более того, Моор лично сгладил эту ситуацию. Что касается кредитов, то это чисто технический момент», — считает политолог.

По его словам, делать выводы из двух притянутых фактов, не имеет смысла. При этом совершенно упущена история с лесными пожарами, которая сейчас в Тюменской области стоит наиболее остро.

Как сообщил источник URA.RU, близкий к структурам областного правительства, публикация «Незыгаря» не более чем попытка получить хороший контракт. «Негатив высказан, но он не конструктивен. Очевидно, что главная цель — показать, что такие наезды продолжатся, если правительство не откупится. Тем более, что ранее оплаченные договоренности завершились как раз в конце апреля», — считает собеседник агентства.

URA.RU обратилось в региональный оперштаб, с просьбой прокомментировать пост telegram-канала «Незыгарь». Запрос также был отправлен и авторам паблика. Ответы ожидаются.