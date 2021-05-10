Эксперт описал сценарий столкновения России и США в Черном море

Военный эксперт из Пентагона описал сильные стороны флотов России и США в Черном море. Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

В случае военного конфликта России и США в Черном море Москва сделает ставку на подводные лодки, а Вашингтон — на авианосцы. Об этом написал бывший эксперт из Пентагона, главный редактор портала National Interest Крис Осборн.

«При этом, конечно же, гораздо меньший флот надводных кораблей, вооруженных оружием или способных запускать воздушные средства, такие как вертолеты или ударные беспилотники, поставит ВМФ России в явно невыгодное положение, если он столкнется с ВМС США. Однако есть еще один фактор, который нельзя игнорировать, а именно размер и сложность подводного флота России <…> Передовые российские подводные лодки, конечно же, очень затруднили бы возможность для надводных кораблей ВМС США», — пишет Осборн в статье «Подводный флот России — растущая угроза?».

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