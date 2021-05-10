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В Перми начал работу конкурент «Яндекс. Такси». Последний сразу снизил цены

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург, такси, водитель, таксист, медицинская маска, защитная маска, яндекс такси, маска на лицо, мужчина в маске
Пермяки могут заказать такси через сервис DiDi с 11 мая Фото:

В Перми с 11 мая начал работать китайский сервис такси DiDi — заказ поездок стал доступен в мобильном приложении. Одновременно с этим сервис «Яндекс.Такси» снизил цены на поездки по городу.

«ЖК „Гулливер“ — Цирк — 84 рубля, ЖК „Гулливер“ — микрорайон Гайва — 268 рублей», — сказано в приложении DiDi. В «Яндекс.Такси» стоимость этих же поездок составляет 68 рублей и 314 рублей, соответственно. При этом приложение уведомляет, что прежний ценник был 97 рублей и 334 рубля, соответственно.

Сервис DiDi в ночь на 11 мая официально начал работать в 20 российских городах, а брендировать автомобили водители и таксопарки стали с 8 мая. Также сервис активно привлекает к себе пермских водителей, обещая оформление за 10 минут и заработок до 9000 рублей за смену.

URA.RU рассказывало, что тюменские таксисты жаловались на агрессию китайского агрегатора. Также в Екатеринбурге сервис «Яндекс.Такси» планировал снизить ценники на поездки из-за появления в городе службы DiDi.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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