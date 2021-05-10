Пермяки могут заказать такси через сервис DiDi с 11 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми с 11 мая начал работать китайский сервис такси DiDi — заказ поездок стал доступен в мобильном приложении. Одновременно с этим сервис «Яндекс.Такси» снизил цены на поездки по городу.

«ЖК „Гулливер“ — Цирк — 84 рубля, ЖК „Гулливер“ — микрорайон Гайва — 268 рублей», — сказано в приложении DiDi. В «Яндекс.Такси» стоимость этих же поездок составляет 68 рублей и 314 рублей, соответственно. При этом приложение уведомляет, что прежний ценник был 97 рублей и 334 рубля, соответственно.

Сервис DiDi в ночь на 11 мая официально начал работать в 20 российских городах, а брендировать автомобили водители и таксопарки стали с 8 мая. Также сервис активно привлекает к себе пермских водителей, обещая оформление за 10 минут и заработок до 9000 рублей за смену.

URA.RU рассказывало, что тюменские таксисты жаловались на агрессию китайского агрегатора. Также в Екатеринбурге сервис «Яндекс.Такси» планировал снизить ценники на поездки из-за появления в городе службы DiDi.