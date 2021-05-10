Власти Тюмени: в области ухудшается ситуация с пожарами

Из-за надвигающейся жары на юге Тюменской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Также возрастает риск возгораний в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.
«На юге Тюменской области 11 и 12 мая местами, а 13 мая — в большинстве районов, ожидается возникновение опасного явления — „чрезвычайная пожарная опасность“. До 15 мая в лесах сохранится пятый класс горимости», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Там добавили, что вероятность возникновения пожаров на территории города будет повышенной.
Чрезвычайная опасность — явление, при котором угроза природных пожаров становится максимальной. Связано оно с погодными условиями. В ближайшие дни в Тюмени ожидается жара, в воскресенье температура воздуха достигнет +34 градусов. При этом дождей синоптики не обещают.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области из-за природных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти готовятся к эвакуации граждан, если огонь подойдет близко к населенным пунктам.
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