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Власти Тюмени: в области ухудшается ситуация с пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за жаркой и сухой погоды вероятность пожаров возрастает в разы Фото:

Из-за надвигающейся жары на юге Тюменской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Также возрастает риск возгораний в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«На юге Тюменской области 11 и 12 мая местами, а 13 мая — в большинстве районов, ожидается возникновение опасного явления — „чрезвычайная пожарная опасность“. До 15 мая в лесах сохранится пятый класс горимости», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Там добавили, что вероятность возникновения пожаров на территории города будет повышенной.

Чрезвычайная опасность — явление, при котором угроза природных пожаров становится максимальной. Связано оно с погодными условиями. В ближайшие дни в Тюмени ожидается жара, в воскресенье температура воздуха достигнет +34 градусов. При этом дождей синоптики не обещают.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области из-за природных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти готовятся к эвакуации граждан, если огонь подойдет близко к населенным пунктам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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