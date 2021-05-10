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Мэр Челябинска назначила заместителем экс-банкира

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер и Наталья Котова в тренировочной квартире для инвалидов. Челябинск, портрет, котова наталья
Мэр Наталья Котова нашла замену арестованному Олегу Извекову Фото:

Заместителем главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям назначен Игорь Постнов. К своим обязанностям он приступил с 11 мая, сообщили URA.RU в мэрии города. До этого новый вице-мэр, сменивший арестованного по обвинению в коррупции Олега Извекова, работал зампредом правления АО «УралПромбанк».

В 1992 году Постнов закончил Челябинский государственный технический университет (ЧГТУ, ныне ЮУрГУ) по специальности «инженер-механик-исследователь». В 1997 году он получил специальность экономиста во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте. Далее он работал на разных должностях в банке «Синтез», «ТюменьЭнергобанке», «Альфа-Банке», «КредитУралбанке» и банке «Открытие». «На работу в адмнистрацию он перешел с должности заместителя председателя АО „УралПромбанк“», — пояснили URA.RU в пресс-службе

Ранее должность вице-мэром по экономике был Олег Извеков, который в феврале был арестован по обвинению в получении взятки. Сразу после ареста ему было предложено написать заявление об увольнении, но Извеков отказался это сделать. Как сообщили URA.RU в мэрии, сейчас трудовой договор с Извековым расторгнут по соглашению сторон.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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