Мэр Челябинска назначила заместителем экс-банкира

Мэр Наталья Котова нашла замену арестованному Олегу Извекову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителем главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям назначен Игорь Постнов. К своим обязанностям он приступил с 11 мая, сообщили URA.RU в мэрии города. До этого новый вице-мэр, сменивший арестованного по обвинению в коррупции Олега Извекова, работал зампредом правления АО «УралПромбанк».

В 1992 году Постнов закончил Челябинский государственный технический университет (ЧГТУ, ныне ЮУрГУ) по специальности «инженер-механик-исследователь». В 1997 году он получил специальность экономиста во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте. Далее он работал на разных должностях в банке «Синтез», «ТюменьЭнергобанке», «Альфа-Банке», «КредитУралбанке» и банке «Открытие». «На работу в адмнистрацию он перешел с должности заместителя председателя АО „УралПромбанк“», — пояснили URA.RU в пресс-службе

Ранее должность вице-мэром по экономике был Олег Извеков, который в феврале был арестован по обвинению в получении взятки. Сразу после ареста ему было предложено написать заявление об увольнении, но Извеков отказался это сделать. Как сообщили URA.RU в мэрии, сейчас трудовой договор с Извековым расторгнут по соглашению сторон.