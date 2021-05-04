Египетские курорты готовы принимать россиян

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Курорты Египта подготовились к приезду российских туристов Фото:
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Курорты Египта готовы принять туристов из России. Об этом заявили посол Египта в Москве Ихаб Талаат Наср.

«Египетские курорты готовы принимать российских туристов», — сообщил он РИА «Новостям». Авиасообщения между странами уже возобновлено.

Ранее посол говорил, что возобновление полетов будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пишет агентство Nation News. Ранее авиасообщение было приостановлено в конце 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В результате трагедии погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа, катастрофу позже квалифицировали как теракт — на борту самолета была установлена бомба.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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