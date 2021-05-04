Египетские курорты готовы принимать россиян

Курорты Египта готовы принять туристов из России. Об этом заявили посол Египта в Москве Ихаб Талаат Наср.
«Египетские курорты готовы принимать российских туристов», — сообщил он РИА «Новостям». Авиасообщения между странами уже возобновлено.
Ранее посол говорил, что возобновление полетов будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пишет агентство Nation News. Ранее авиасообщение было приостановлено в конце 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В результате трагедии погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа, катастрофу позже квалифицировали как теракт — на борту самолета была установлена бомба.
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