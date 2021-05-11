Информация об инциденте проверяется силовиками Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школе Казани началась стрельба. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Казани стрельба в здании школы №175», — передает telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Огонь открыли двое неизвестных. В результате происшествия погиб один человек, также сообщается об одном раненом.

В здании школы позднее произошел взрыв, сообщил источник РИА «Новости». В настоящее время проводится эвакуация детей, у здания учреждения собираются силовики и экстренные службы.