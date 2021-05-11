В школе Казани началась стрельба. Есть жертвы

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, стрельба, ружье, огнестрельное оружие, ружье в руках, стрельба по мишени
Информация об инциденте проверяется силовиками Фото:

В школе Казани началась стрельба. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Казани стрельба в здании школы №175», — передает telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Огонь открыли двое неизвестных. В результате происшествия погиб один человек, также сообщается об одном раненом.

В здании школы позднее произошел взрыв, сообщил источник РИА «Новости». В настоящее время проводится эвакуация детей, у здания учреждения собираются силовики и экстренные службы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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