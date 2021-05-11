В квартире казанского стрелка произошел взрыв

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, балкон, пожарные, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
В квартире находилась мама стрелка Фото:
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В квартире одного из стрелков, напавших на школу в Казани, произошел взрыв. Дома находилась мать подростка.

«В квартире одного из нападавших на улице Туганлык произошёл взрыв. Дома находилась его мама», -пишет «Подъем».

В настоящее время в доме проводится эвакуация. При задержании стрелок сообщал, что заложил взрывчатку в своей квартире.

Стрельба в гимназии №175 в Казани произошла днем 11 мая. По предварительным данным, в результате ЧП погибло несколько человек. Большинство из них — дети.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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