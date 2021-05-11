В квартире казанского стрелка произошел взрыв

В квартире находилась мама стрелка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

В квартире одного из стрелков, напавших на школу в Казани, произошел взрыв. Дома находилась мать подростка.

«В квартире одного из нападавших на улице Туганлык произошёл взрыв. Дома находилась его мама», -пишет «Подъем».

В настоящее время в доме проводится эвакуация. При задержании стрелок сообщал, что заложил взрывчатку в своей квартире.

Стрельба в гимназии №175 в Казани произошла днем 11 мая. По предварительным данным, в результате ЧП погибло несколько человек. Большинство из них — дети.