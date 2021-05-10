Источник: свердловский генерал попал под проверку СК

Радик Гараев работает в Екатеринбурге с начала 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отношении руководителя военно-следственного управления по Центральному военному округу (ЦВО) генерал-лейтенанта Радика Гараева ведется служебная проверка управления кадров Следственного комитета России (СКР). Как сообщают источники URA.RU в ведомстве, там возникли вопросы к качеству следствия по делу в отношении ряда сотрудников отдела ФСБ в городе Бодайбо Иркутской области (входит в ведение ЦВО).

В феврале стало известно, что суд вернул в прокуратуру дело в отношении группы силовиков, подозреваемых в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, незаконном обороте драгметаллов, похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. По данным «Коммерсанта», в 2014—2016 годах, чекисты для улучшения показателей своей работы могли фабриковать уголовные дела, подбрасывая драгметаллы их будущим фигурантам. Затем от них добивались признания вины, а сами дела рассматривались в особом порядке без погружения в детали.

«Изначально в этом деле было несколько десятков эпизодов, но до суда дошло лишь семь — и то безрезультатно. Кадровое управление с февраля ведет проверку в военно-следственном управлении, поскольку Гараев лично курировал это разбирательство», — описал ситуацию источник. Представитель военно-следственного управления (ВСУ) по ЦВО отказался от комментариев по теме. Ответ на запрос URA.RU от центрального аппарата СКР пока не поступил.

Радик Гараев возглавил ВСУ в феврале 2018 года. До этого он работал руководителем военного следственного управления по Восточному военному округу. По данным агентства, контракт Гараева действует до осени 2023 года.