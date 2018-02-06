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06 февраля 2018
Главные новости 
14:10  06 февраля 2018 0

Новый генерал возглавил управление ЦВО СКР в Екатеринбурге

Генерал-лейтенант Гараев служит в армии 31 годФото: sledcom.ru

Новым руководителем военного следственного управления Центрального военного округа стал 57-летний генерал-лейтенант Радик Гараев. Генерал приехал в Екатеринбург с Дальнего Востока, где занимал аналогичную должность в Восточном военном округе.

Его перемещение по службе произошло в рамках ротации кадров. «По правилам ротации руководящих органов СКР место Гараева занял Владислав Луковский, руководивший ВСУ СКР по ЦВО последние 5 лет», — сообщает «АиФ-Урал».

Новый руководитель ВСУ Гараев родом из города Полевского Свердловской области. В 1985 году закончил свердловский юридический институт, в армии служит с 1987 года. Звание генерал-лейтенанта Гараев получил в 2013 году.

«Сейчас руководитель на коллегии в Москве, на днях вернется и мы назначим дату брифинга для журналистов, чтобы все могли познакомиться и задать вопросы», — сообщил «URA.RU» Алексей Садовский, заместитель руководителя отдела военного следственного управления по Центральному военному округу СК РФ.

Александр Лукманов
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