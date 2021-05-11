Власти раскрыли, как стрелок попал в школу с оружием

Стрелок, устроивший бойню в казанской школе №175, прошел в здание образовательного учреждения через главный вход. Об этом сообщил источник в Минпросвещения РФ.
«Прошел с автоматическим оружием через главный вход здания», — передает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что сразу после входа стрелок открыл огонь.
Губернатор Татарстана Рустам Минниханов, вошедший в школу во время бойни, сообщил подробности стрельбы. По его словам, у преступника в руках было официально зарегистрированное оружие.
Стрельба в школе началась 11 мая. На месте происшествия прогремело семь взрывов. Нападавший был задержан. В результате действий стрелка погибли 11 человек, большинство из них — дети. Около 30-ти пострадали.
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