Власти раскрыли, как стрелок попал в школу с оружием

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Стрелок, устроивший бойню в казанской школе, вошел в здание через главный вход Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Стрелок, устроивший бойню в казанской школе №175, прошел в здание образовательного учреждения через главный вход. Об этом сообщил источник в Минпросвещения РФ.

«Прошел с автоматическим оружием через главный вход здания», — передает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что сразу после входа стрелок открыл огонь.

Губернатор Татарстана Рустам Минниханов, вошедший в школу во время бойни, сообщил подробности стрельбы. По его словам, у преступника в руках было официально зарегистрированное оружие.

Стрельба в школе началась 11 мая. На месте происшествия прогремело семь взрывов. Нападавший был задержан. В результате действий стрелка погибли 11 человек, большинство из них — дети. Около 30-ти пострадали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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