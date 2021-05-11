Ильназ Галявиев был одиночкой в школе Фото: Инстаграм

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Ильназ Галявиев, который расстрелял более 10 человек в школе в Казани, был тихим и замкнутым, и мог затаить злобу на свою учительницу. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала выпускница гимназии № 175 Казани Наталья (имя героини по просьбе изменено — прим. URA.RU), учившаяся со стрелком в параллельном классе.

«Мы близко не общались, но сколько помню, на переменах он сидел всегда один, был немного забитым, — рассказала Наталья URA.RU. — Тем не менее у нас были очень дружные и хорошие классы, над ним никто не издевался, никогда не травил». Юноша учился средне, был нелюдимым и скромным, ничем не выделялся и не имел друзей, уточнила Наталья.

Девушка считает, что Ильназ мог затаить злобу на одну из учительниц, которая преподавала у него до 9 класса. Педагог якобы недолюбливала парня и считала, что ему не стоит продолжать учебу. Возможно, именно за это Галявиев и пожелал отомстить родной школе.

«Эта учительница не дала ему поступить в 11 класс, — продолжает знакомая стрелка. — Говорила, что он не сможет учиться, что у него не получится, поэтому он ушел после 9-го класса».

11 мая в Казани в школе № 175 прогремели выстрелы. Погибли более 10 человек, большинство из них — дети.