СМИ: В Пермь доставили с Кипра беглого банкира

Банкир Андрей Туев доставлен в Пермь Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бывший председатель правления АКБ «Экопромбанк» Андрей Туев доставлен в Пермь для проведения следственных действий. В конце апреля власти Кипра выдали Туева России, который находился с 2016 года в розыске. Банкир обвиняется в злоупотреблении полномочиями и растрате 240 млн рублей, что привело к банкротству «Экопромбанка».

«Андрей Туев доставлен в Пермь. В ближайшее время будет допрошен в качестве обвиняемого», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Уголовным делом Туева занимается главное следственное управления ГУ МВД России по Пермскому краю. Банкир обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ (злоупотребление полномочиями и растрата 240 млн рублей, соответственно).

По версии следствия, Туев в 2013 году, возглавляя пермский банк, заключил кредитный договор с подставной фирмой, что привело к причинению ущерба банку на сумму более 240 млн рублей. Еще Туева обвиняют в том, что он создал такие условия, которые помогли ООО «Магнит-инвест» не возвращать кредит банку на 260 млн рублей. Все это в итоге привело к банкротству «Экопромбанка».

URA.RU попросило пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердить или опровергнуть информацию о доставлении Туева в Пермь. Там пообещали уточнить информацию и предоставить комментарий позднее.

В 2016 году Туев был объявлен в розыск, а властям Кипра был направлен запрос на его выдачу. В 2019 году совладелец «Экопромбанка», экс-депутат заксобрания Пермского края Владимир Нелюбин был отправлен в колонию за хищение 200 миллионов рублей. Его обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Туев был выдан России 28 апреля 2021 года.