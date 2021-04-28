Кипр выдал России беглого пермского банкира

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Банк. Пермь, экопромбанк
Бывшего председателя правления «Экопромбанка» доставили с Кипра в Москву Фото:

Бывший председатель правления ОАО АКБ «Экопромбанк» (учрежден в Перми) Андрей Туев экстрадирован в Россию, сообщает генпрокуратура РФ в своем telegram-канале. Кипр выдал Туева, которого в России обвиняют в злоупотреблении полномочиями и растрате более 240 миллионов рублей.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Андрея Туева», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По версии следствия, с октября по ноябрь 2013 года Туев, возглавляя банк, заключил кредитный договор с подставной организацией, что привело к причинению ущерба на общую сумму более 240 млн рублей.

Также Туева обвиняют в том, что он со своим заместителем создали такие условия, которые помогли ООО «Магнит-инвест» не выполнять перед банком кредитные обязательства на 260 млн рублей. Все это в итоге привело к банкротству «Экопромбанка».

В 2016 году Туев был объявлен в розыск, а властям Кипра был направлен запрос на его выдачу. В 2019 году совладелец «Экопромбанка», экс-депутат заксобрания Пермского края Владимир Нелюбин был отправлен в колонию за хищение 200 миллионов рублей. Его обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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