Оксана Иванова убеждена, что без молитвы выборная кампания не удастся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Православная активистка Оксана Иванова призвала свердловских кандидатов в депутаты молиться и намекнула на скорое начало собственной избирательной кампании. Своим заявлением она поделилась в Facebook.

«Источник из близкого окружения св. Екатерины рассказал об обеспокоенности патронессы по поводу начала избирательной кампании в области. Ни один из намечающихся кандидатов в Госдуму и ЗакСо не отслужил молебна на начало всякого доброго дела и не заказал акафиста святой. А без этого дела у кандидатов могут пойти не так хорошо, как им хочется», — написала Оксана Иванова, явно пародируя стиль URA.RU.

Также она отметила явную нехватку женщин среди кандидатов, намекая на свое возможное участие в кампании. «Ну, и очень мало номинировано женщин, которые могли бы добавить выборам если не духовности, то хотя бы душевности», — поделилась Оксана Иванова.

Ранее источники агентства, близкие региональному руководству «Справедливой России», сообщали о ее предстоящем выдвижении в депутаты свердловского заксобрания по Алапаевскому округу №1. Осенью 2020 года эсеры уже выдвигали Иванову на довыборы в гордуму Екатеринбурга.