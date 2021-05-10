10 мая 2021
09 мая 2021

Православная активистка призвала свердловских политиков молиться. «Ни один не отслужил молебна»

© Служба новостей «URA.RU»
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Молебен у редакции URA.RU. Екатеринбург, иванова оксана
Оксана Иванова убеждена, что без молитвы выборная кампания не удастся Фото:
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Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Православная активистка Оксана Иванова призвала свердловских кандидатов в депутаты молиться и намекнула на скорое начало собственной избирательной кампании. Своим заявлением она поделилась в Facebook.

«Источник из близкого окружения св. Екатерины рассказал об обеспокоенности патронессы по поводу начала избирательной кампании в области. Ни один из намечающихся кандидатов в Госдуму и ЗакСо не отслужил молебна на начало всякого доброго дела и не заказал акафиста святой. А без этого дела у кандидатов могут пойти не так хорошо, как им хочется», — написала Оксана Иванова, явно пародируя стиль URA.RU.

Также она отметила явную нехватку женщин среди кандидатов, намекая на свое возможное участие в кампании. «Ну, и очень мало номинировано женщин, которые могли бы добавить выборам если не духовности, то хотя бы душевности», — поделилась Оксана Иванова.

Ранее источники агентства, близкие региональному руководству «Справедливой России», сообщали о ее предстоящем выдвижении в депутаты свердловского заксобрания по Алапаевскому округу №1. Осенью 2020 года эсеры уже выдвигали Иванову на довыборы в гордуму Екатеринбурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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