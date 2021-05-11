Военный эксперт: зачем Путин выходит из Договора открытого неба

Договор по открытому небу после выхода США полностью утратил значение для России. Так оценил предложение президента РФ выйти из ДОН военный аналитик, бывший начальник главного штаба РСВН России Владимир Есин.
«Американцы вышли из договора и нам нет смысла оставаться в нем. Условия, которые мы предлагали США для нашего выхода из договора, они отвергли», — цитирует издание «Ридус» Есина.
11 мая в базе данных Госдумы был зарегистрирован законопроект о выходе из Договора по открытому небу. Автором законодательной инициативы указан президент РФ Владимир Путин.
Договор об открытом небе был подписан в 1992 году. Его участниками стали более 30 государств. Соглашение позволяет невооруженным разведывательным аппаратам совершать полеты над территориями стран-подписантов.
В 2017 году Вашингтон обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу после того, как для ВВС США ограничили полеты над Калининградом. В ответ в январе 2018 года Москва сократила количество аэродромов, которые американцы могли использовать по договору. 22 ноября 2020 года США вышли из Договора по открытому небу. Это решение осудили Россия и Евросоюз.
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