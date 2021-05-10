10 мая 2021

Путин предложил отменить важный международный договор

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин предложил РФ покинуть Договор по открытому небу Фото:

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть выход РФ из Договора по открытому небу. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«О денонсации [расторжении] РФ Договора по открытому небу», — говорится в названии законопроекта. Документ опубликован утром 11 мая. Законопроект был передан на рассмотрение председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о возможности России расторгнуть Договор по открытому небу. Документ он презентовал Путину. Договор предполагает возможность стран-участников наблюдать за действиями вооруженных сил друг друга. В ноябре 2020 года из договора вышли США, после чего Россия начала вести процессы по расторжению соглашения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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