Путин предложил отменить важный международный договор

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть выход РФ из Договора по открытому небу. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
«О денонсации [расторжении] РФ Договора по открытому небу», — говорится в названии законопроекта. Документ опубликован утром 11 мая. Законопроект был передан на рассмотрение председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о возможности России расторгнуть Договор по открытому небу. Документ он презентовал Путину. Договор предполагает возможность стран-участников наблюдать за действиями вооруженных сил друг друга. В ноябре 2020 года из договора вышли США, после чего Россия начала вести процессы по расторжению соглашения.
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