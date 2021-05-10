10 мая 2021
09 мая 2021

В Кургане массово продают кафе и рестораны

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Dorian Gray. Екатеринбург, ресторан, dorian gray, дориан грей
Курганские кафе выставлены на продажу Фото:

Новая волна продаж кафе и ресторанов наблюдается в Кургане. Ранее рестораторы в начале года начали массово избавляться от бизнеса. Объявления появились на сайте Avito.

«Уникальный прибыльный бизнес в сфере общественного питания, стабильно работающий на протяжении 7 лет. Срочная продажа в связи с переездом. Реальная стоимость предприятия около 3 миллионов рублей», — говорится в объявлении о продаже точки общественного питания за 1,8 млн рублей.

Еще одно новое объявление появилось о продаже кальянной, расположенной в центре Кургана на ул. Пичугина. Владелец готов продать его за 500 тысяч рублей или обменять бизнес на автомобиль.

Продается также ночной клуб в микрорайоне Заозерный. Он работает круглосуточно. «Укомплектован штат сотрудников. Помещение в долгосрочной аренде с пролонгацией», — говорится в объявлении.

Сдается в аренду действующий ресторан в гостиничном комплексе «Атриум» в центре Кургана. «Цена аренды 100 000 рублей в месяц плюс коммунальные платежи. Возможна продажа всего комплекса, цена договорная», — указано в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что сфера общественного питания в Курганской области недосчиталась в 2020 году 1,1 млрд рублей выручки. Это 30% от доходов, которые рестораторы получили в 2019 году. Специалисты объясняют такое падение ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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