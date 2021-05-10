В мэрии Кургана обсуждают дату отставки главы города

Глава Кургана Андрей Потапов может уйти с поста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Кургана обсуждают, что мэр Андрей Потапов покидает пост 12 мая. На эту дату назначено внеочередное заседание городской думы. Однако официально в мэрии сведения об отставке главы города опровергают. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа сотрудников администрации Кургана.

«12 мая депутаты Курганской городской думы рассмотрят вопрос об отставке мэра. Этот пост временно займет Елена Ситникова [заместитель мэра]. Но сейчас вопрос еще решается», — отметил инсайдер.

Другой источник пояснил, что решение уйти с поста у главы города Потапова созрело давно. Загвоздка была в поиске руководителя на смену и назначения новых сроков выборов. «Он ждет окончательной отмашки сверху, чтобы уйти», — объяснил источник.

В курганской гордуме URA.RU ответили, что официального обращения от мэра по поводу досрочного сложения полномочий пока не было. В пресс-службе администрации сведения об отставке не подтвердили. «Андрей Юрьевич находится на рабочем месте, проводит встречи, совещания, участвует в совещаниях правительства Курганской области, у него обычный рабочий день», — отметили в мэрии.

Разговоры о вероятной отставке главы Кургана появились летом прошлого года. По последней информации, Потапов дорабатывает последние дни в связи с состоянием здоровья. Недавно он уходил на больничный. По версии одних, после ухода с поста Потапов собирается переезжать в один из регионов в Центральной части России. По другой версии, его осенью заберет к себе губернатор Вадим Шумков на один из руководящих постов.