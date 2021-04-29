Курганские инсайды: Шумкова обманули

А как вы отдохнете в майские праздники? Коллаж URA.RU

Сведения о госдолге непонятным образом не совпали у губернатора Вадима Шумкова и финуправления. Город тем временем обсуждает возможный переезд главы Кургана Андрея Потапова в другой регион. А власти на местах переживают за ход выборов в Госдуму, которые рискуют сорвать скандалы с муниципальной реформой.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Доклад Шумкова не совпал с официальным отчетом

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские элиты вспомнили выступление губернатора Вадима Шумкова на совещании российских ракетостроителей, которое состоялось в конце марта. Поводом стал отчет о госдолге по состоянию на 1 апреля, опубликованный финансовым управлением региона. «Мы не взяли ни одного рубля кредита, и более того — снизили госдолг», — заявлял на совещании Шумков. Однако чиновники обратили внимание, что, по данным финуправления, госдолг по состоянию на 1 апреля остался на прежнем уровне — 16 586 896,84 тысячи рублей. На этом уровне он держится как минимум с конца 2018 года, когда Шумкова назначили и. о. главы региона. «Получается, что подчиненные дали Шумкову неверные данные?» — перешептываются в кулуарах правительства.

Шумков ставит лайки подчиненным

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слухачи в правительстве перешептываются, что новый формат работы пресс-службы понравился главе региона Вадиму Шумкову. Переметнувшийся в ряды чиновников телевизионщик Александр Тетерин внедрил видео-релизы о работе правительства взамен скучных и сложных текстов. Влоги (короткие видеоролики) в соцсети «ВКонтакте», переговариваются сплетники, Шумков лайкает лично одним из первых.

Глава Кургана Потапов готовится к переезду

В администрации Кургана сплетники все чаще стали слышать, что глава Кургана Андрей Потапов дорабатывает последние дни и уходит в отставку. Якобы он называет и последнюю дату рабочего дня. «У него не все в порядке со здоровьем. До этого он был на больничном из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Выглядит и сейчас не важно», — переговариваются сплетники. По версии одних, после ухода в поста Потапов собирается переезжать в один из регионов в Центральной части России. По другой версии, его осенью заберет к себе губернатор Вадим Шумков на один из руководящих постов.

…тем временем мэру нашли замену

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На каждом выезде и совещании в Кургане с участием губернатора Вадима Шумкова видят главу Кургана Андрея Потапова и его заместителя Елену Ситникову. «Даже если тема не касается соцполитики [которую курирует Ситникова], она всегда присутствует. Ее вводят в курс дел, чтобы после возможного ухода мэра безболезненно для курганцев поставить руководителя. Иначе это и не воспринимается», — обсуждают сплетники.

Метания зятьев сенатора Муратова

Оба зятя сенатора Курганской области Сергея Муратова отказались идти в депутаты. Эта история показалась странной сплетникам. Вначале документы на праймериз ЕР в Госдуму подал Федор Теребенин (лидер курганского Общероссийского народного фронта_, а потом забрал их. Затем та же история повторилась с Юрием Авдаловым (руководит курганским заводом), претендующим на мандат в гордуме. «Либо руководство ЕР дало указание не участвовать им в выборах. Либо не рекомендовали из Совета Федерации. Посмотрим, может они [Теребенин и Авдалов] пойдут на выборы, как самовыдвиженцы», — переговариваются политические наблюдатели.

Выборам в Госдуму помешает муниципальная реформа

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Скандалы, связанные с муниципальной реформой, помешают выборам в Госдуму. Ряд сельсоветов в Курганской области отказались объединяться в округа. Люди на публичных слушаниях высказались против. Однако для местных дум итоги слушаний не обязательны к учету. Поэтому реформа все равно будет, а недовольство лишь возрастет. «Масло в огонь добавят лишившиеся власти главы сельсоветов. Мало того, что они откажутся помогать на выборах, они могут и вовсе агитировать за оппозицию. Не вовремя в регионе проводят реформу», — считают курганские политики.

Курганский майдан назревает в одном из районов

Скандал с прокурорской охотой вызвал разногласия в городе Шумихе. Председателем районного общества охотников Иваном Терентьевым, который обнародовал факты по охоте, недовольны многие. Уволенный егерь, другие участники того скандала пытаются избавиться от Терентьева, пишут на него жалобы. «Майдан организовывают все обиженные. Парень [Терентьев] порядочный, и то, что там происходит, напоминается расправу. При желании многих, кто имеет власть и полномочия, все может сложиться не в его сторону. Жаль», — переговариваются инсайдеры.

Силовики могут прийти к действующему главе района

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего главу Притобольного района Сергея Спирина обвиняют в том, что он якобы умышленно обанкротил муниципальное унитарное предприятие. Однако на этом интерес силовиков к районной власти может не закончиться. «Вполне вероятно, что беспокоиться стоит и действующему главе Дмитрию Лесовому. Во всяком случае он может как минимум пойти свидетелем, так как при Спирине занимал пост его зама», — переговариваются чиновники районной мэрии.

Магазины на остановках не безопасны

Некоторых курганцев беспокоит обустройство больших магазинов на остановках. Некогда небольшие павильончики с выпечкой превращаются в полноценные торговые точки. «Это уже не нестационарные торговые объекты (НТО),

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

которые можно убрать в любой момент. Посмотрите по метражу и конструкции, это магазин. Туда нескончаемой вереницей везут продукты. Машины останавливают на проезжей части. Они создают аварийную обстановку», — уверены слухачи. При этом активнее всего их обустраивают в центре города, где и так много стационарных торговых точек в шаговой доступности. «НТО задумывались для тех микрорайонов, где магазинов мало. Ставьте их там. А остановка должна оставаться остановкой для ожидания транспорта», — считают горожане.

После слухов про объединение регионов курганцы передумали покупать жилье

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана после слухов о присоединении Курганской области к Тюменской передумали покупать жилье. «Если даже Кремль не исключил вероятность объединения, то это серьезно. Цены на жилье обвалятся. Какой смысл вкладывать деньги в то, что потом обесценится. Лучше сразу взять жилье в Тюмени, например», — переговариваются курганцы. При этом они не поддерживают тех курганцев, кто выступает за объединение. «Станем деревней стариков, откуда уехала вся молодежь», — переговариваются курганцы.

В Кургане газон посадят на кирпичи

В Кургане для обустройства территории у фонтана на Филармонии рабочие привезли землю с кирпичами. «Как всегда у нас делается, чтобы сэкономить. Откуда они взяли эту землю? Сейчас посеют траву. Им оплатят работу, а что будет на следующий год уже никого не волнует», — считают неравнодушные к благоустройству города курганцы.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.