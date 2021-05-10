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06 мая 2021

Губернатор ХМАО предложила давать отгул после прививки от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, укол, прививка, прививочный кабинет, вакцинация
Жители ХМАО пожаловались губернатору на работодателей, заставляющих брать неоплачиваемые отгулы из-за вакцинации Фото:

Жители ХМАО могут получить оплачиваемый выходной после вакцинации от коронавируса. Такое поручение дала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры, передает корреспондент URA.RU.

«Поручаю рабочей группе регионального оперативного штаба по развитию экономики, союзу „Объединение организаций профсоюзов ХМАО“ и инспекции по труду дать оценку необходимости разработки и направлении работодателям соответствующих рекомендаций», — поручила Комарова.

Она также добавила, что работодатель уже сейчас может предложить работнику варианты решения этого вопроса. «Дни отдыха с сохранением заработной платы работнику в день прививки не урегулирован трудовым законодательством. При этом работодатель может предложить работнику варианты решения, исходя из возможностей его трудовой деятельности», — заключила глава региона.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО жители жалуются, что не могут привиться от COVID. Жители Сургута пожаловались на то, что они не смогли сделать прививку от коронавируса в городской поликлинике, хотя пришли в назначенное время, записавшись через Госуслуги. Причиной стало отсутствие вакцины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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