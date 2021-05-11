Миронов обвинил правительство во лжи из-за инфляции

Минэкономразвития РФ и Минфин РФ используют систему расчета, которая занижает реальный уровень инфляции. Об этом заявил глава фракции Госдумы «Справедливая Россия» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.
Сейчас при расчете инфляции учитываются товары первой необходимости, длительного пользователя и даже предметы роскоши. «Одно дело, когда мы ходим в магазин и видим, как растут цены на картофель, яйца, гречку, сахар, и другое дело — когда мы видим, как меняются золотые изделия либо телевизоры — цена растет на мизерные проценты. Минфин все это считает как среднюю температуру по больнице и считает, что с инфляцией все в порядке», — цитирует Миронова издание «Новый день».
По словам политика, реальную инфляцию нужно рассчитывать по тем продуктам питания, которые каждый день покупают граждане. Миронов напомнил, что от ее уровня зависят социальные выплаты. «И если инфляция будет считаться правильно, по народному принципу, тогда и выплаты будут больше», — отметил парламентарий.
Ранее банковские аналитики спрогнозировали, что уровень инфляции к концу 2021 года составит 5%. На него повлияет курс рубля и повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Чтобы защитить деньги вкладчиков от инфляции, в мае многие банки России массово повысили ставки по вкладам.
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