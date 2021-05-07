В России ставки по банковским вкладам не могут покрыть инфляцию

Банки увеличивают ставки по вкладам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Банки России массово увеличивают ставки по вкладам, в мае это сделала треть банков из списка топ-30, включая «Сбербанк» и «Альфа-банк». Еще три собираются это сделать после майских праздников. При этом новые ставки все еще не покрывают уровень инфляции.

«С начала месяца доходность банковских вложений по всем или отдельным продуктам успели повысить уже как минимум девять банков из топ-30 по величине портфеля средств населения. В пятницу, 7 мая, к ним присоединяются лидер рынка, Сбербанк, а также Альфа-банк», — сообщает VTime. Три банка планируют повысить ставки после праздников., отмечает издание.

Такие меры все еще не позволяют защищать деньги вкладчиков от инфляции. Центробанк в апреле увеличил прогноз инфляции на 2021 год до 4,7—5,2%. Вложения покроют инфляцию с учетом налога на проценты вкладов, если ставка составит не менее 5,98%. Во многих банках максимальный доход стандартных вкладов выше ключевой ставки, но редко достигает 6% годовых. Чаще всего такие вклады долгосрочные, отмечает издание.

Ранее банковские аналитики спрогнозировали уровень инфляции к концу 2021 года. Показатель составит около 5%. На уровень инфляции повлияет курс рубля и повышение ключевой ставки ЦБ РФ. На то, что проценты по банковским вкладам не дотягивают до уровня инфляции, на прошлой неделе обратила внимание спикера Госдумы Вячеслава Володина 90-летняя жительница Саратова. В личном разговоре на улице она раскритиковала действия российских властей.