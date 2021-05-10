Челябинские курорты определились с ценами на летний отдых

Отдых стал дороже, но путевок почти нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Санатории и базы отдыха в Челябинской области определились со стоимостью отдыха на летний сезон. В текущем году все местные курорты ожидает повышенный спрос на отдых. Повлияет ли это на стоимость путевок, уточнил URA.RU замминистра экономического развития региона Андрей Минченко.

«Субъекты загородной туриндустрии в 2021 году уже сейчас сообщают о высокой степени бронирования номеров. В этом году ожидается примерно на 15% больше туристов по сравнению с 2020 годом. Но пока о существенном повышении цен говорить преждевременно», — заявил URA.RU Минченко.

Минченко добавил, что в регионе пик сезона традиционно характеризуется повышением стоимости отдыха. «Это в первую очередь связано с небольшим количеством предложений повышенной комфортности в условиях избыточного спроса. Однако в регионе есть возможность отдохнуть в домиках в поселках возле национальных парков и живописных озер региона за адекватные средства», — пояснил URA.RU Минченко.

На челябинских базах отдыха ранее заявляли, что цены на летний отдых в текущем году будут в среднем повышены на 10-15 процентов. Стоимость путевки, к примеру, для четырех человек (семья с двумя детьми) стартует от 1300 рублей за сутки без питания на базах отдыха Еткульского района. «В благоустроенных домах с туалетом и душем сутки размещения на четырех человек обойдутся в 3,5 тысячи рублей», — уточнила URA.RU владелица базы отдыха «Добрый лось».

Премиум-сегмент на базе отдыха «Золотой пляж», расположенной на озере Тургояк, стартует от 9 тысяч рублей. «Номера на лето практически расписаны», — заявила URA.RU управляющая Александра Губина.