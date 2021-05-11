В ОНФ придумали, как сгладить последствия пенсионной реформы

Российские пенсионеры, имеющие право на льготы, должны получать их все одновременно, а не выбирать. С такой такой инициативой выступила лидер движения «Совет Матерей», эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Буцкая.
«Если у человека есть право на разные виды помощи, то это значит, что он их достоин и должен получать все одновременно, а не задумываться о каком-то одном своем статусе», — цитирует телеканал «Царьград» Буцкую. Она считает, что такая инициатива поможет сгладить последствия пенсионной реформы.
В России существует 30 категорий льготников, которые могут получать те или иные бонусы. Если пенсионер относится к нескольким категориям одновременно, он не может получать помощь по всем направлениям — действующее законодательство это запрещает.
В 2019 году в России провели пенсионную реформу, из-за которой увеличился возраст выхода на пенсию. Теперь это 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В мае 2021 года с предложением отменить реформу выступили депутаты Мосгордумы от оппозиционных фракций.
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