В ОНФ придумали, как сгладить последствия пенсионной реформы

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Елочный базар на территории центрального рынка. Курган, пенсионерка, пенсионеры, новогодняя елка, зима, масочный режим, пенионер
Сейчас пенсионеры могут получать только по одному виду льгот Фото:
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Пенсионная реформа в России

Российские пенсионеры, имеющие право на льготы, должны получать их все одновременно, а не выбирать. С такой такой инициативой выступила лидер движения «Совет Матерей», эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Буцкая.

«Если у человека есть право на разные виды помощи, то это значит, что он их достоин и должен получать все одновременно, а не задумываться о каком-то одном своем статусе», — цитирует телеканал «Царьград» Буцкую. Она считает, что такая инициатива поможет сгладить последствия пенсионной реформы.

В России существует 30 категорий льготников, которые могут получать те или иные бонусы. Если пенсионер относится к нескольким категориям одновременно, он не может получать помощь по всем направлениям — действующее законодательство это запрещает.

В 2019 году в России провели пенсионную реформу, из-за которой увеличился возраст выхода на пенсию. Теперь это 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В мае 2021 года с предложением отменить реформу выступили депутаты Мосгордумы от оппозиционных фракций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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