Власти пытаются сохранить контроль над результатами праймериз «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бюджетников из поселка Белый Яр (Сургутский район) с помощью угроз и давления заставляют голосовать в ходе предварительного голосования «Единой России» за провластных кандидатов. Об этом URA.RU сообщил один из участников праймериз.

«Работников сферы образования собирают на встречи в помещении информационно-методического центра. Там им описывают достоинства участников праймериз, за которыми стоит районная администрация. А затем педагогов начинают запугивать, что, мол, если они не проголосуют за нужных претендентов, то это будет иметь негативные последствия. Причем чиновники утверждают, что смогут узнать, кто и как проголосовал на праймериз и сделать соответствующие выводы», — рассказал собеседник URA.RU.

В пресс-службе администрации Сургутского района журналисту агентства заявили, что не располагают подобными фактами и поэтому не могут ничего прокомментировать. Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU высказался о том, что подобные случаи дискредитируют сам смысл предварительного партийного голосования. «Федеральный исполком „Единой России“ предпринял все усилия для того, чтобы никто из заинтересованных лиц не смог ознакомиться с результатами голосования на праймериз. Подобные попытки запугивания являются элементами силового и административного влияния. Но думаю, что самое правильное в этой ситуации, не обращать на них никакого внимания», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что югорских бюджетников заставляют принудительно регистрироваться на сайте предварительного голосования «Единой России». Проведение праймериз партии власти намечено на последнюю неделю мая.