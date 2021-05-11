11 мая 2021
10 мая 2021

Курганскую оппозицию заставляют участвовать в праймериз ЕР

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Конференция ЕР. Курган. , конференция единой россии, единая россия, ер
Курганские единороссы готовятся к праймериз Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Членов партии «Справедливая Россия — за правду» в Шадринске (Курганская область) заставляют принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом URA.RU рассказал председатель шадринского отделения СР Александр Бухаров.

«Некоторые председатели участковых избирательных комиссий (УИК) в Шадринске требуют от членов УИК — справедливороссов, чтобы они зарегистрировались на сайте и проголосовали на праймериз ЕР. Затем заставляют в обязательном порядке отчитаться», — рассказал Бухаров.

С его слов, с такой ситуацией столкнулись члены партии во многих участковых комиссиях, работающих в городе. Кроме того, как пояснил Бухаров, аналогичные проблемы возникли у многих членов партии, работающих в государственных и муниципальных учреждениях.

Бухаров дал рекомендации, как справедливороссам вести себя. Пояснил, что члены других партий, как и все граждане, имеют право не принимать участие в праймериз ЕР.

В разговоре с URA.RU секретарь курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков прокомментировал, что ему неизвестны факты принуждения людей к голосованию. Он отметил, что голосование добровольное и нацелено на то, чтобы провести выборы максимально честно.

URA.RU сообщало, что учителей и медиков в Курганской области заставляют регистрироваться на сайте предварительного голосования «Единой России». Некоторым бюджетникам работодатели грозят увольнением.

Единороссы ранее заявляли, что явка на предварительное голосование перед выборами в Госдуму в Курганской области должна составить не менее 10%. Праймериз «ЕР» пройдут в последнюю неделю мая через портал госуслуг. Избиратели определят, кто представит партию на сентябрьских выборах в Госдуму.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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