Курганскую оппозицию заставляют участвовать в праймериз ЕР

Членов партии «Справедливая Россия — за правду» в Шадринске (Курганская область) заставляют принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом URA.RU рассказал председатель шадринского отделения СР Александр Бухаров.
«Некоторые председатели участковых избирательных комиссий (УИК) в Шадринске требуют от членов УИК — справедливороссов, чтобы они зарегистрировались на сайте и проголосовали на праймериз ЕР. Затем заставляют в обязательном порядке отчитаться», — рассказал Бухаров.
С его слов, с такой ситуацией столкнулись члены партии во многих участковых комиссиях, работающих в городе. Кроме того, как пояснил Бухаров, аналогичные проблемы возникли у многих членов партии, работающих в государственных и муниципальных учреждениях.
Бухаров дал рекомендации, как справедливороссам вести себя. Пояснил, что члены других партий, как и все граждане, имеют право не принимать участие в праймериз ЕР.
В разговоре с URA.RU секретарь курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков прокомментировал, что ему неизвестны факты принуждения людей к голосованию. Он отметил, что голосование добровольное и нацелено на то, чтобы провести выборы максимально честно.
URA.RU сообщало, что учителей и медиков в Курганской области заставляют регистрироваться на сайте предварительного голосования «Единой России». Некоторым бюджетникам работодатели грозят увольнением.
Единороссы ранее заявляли, что явка на предварительное голосование перед выборами в Госдуму в Курганской области должна составить не менее 10%. Праймериз «ЕР» пройдут в последнюю неделю мая через портал госуслуг. Избиратели определят, кто представит партию на сентябрьских выборах в Госдуму.
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