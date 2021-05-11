Вассерман призвал власти раздать россиянам деньги

Политический консультант, эрудит Анатолий Вассерман предложил выплачивать гражданам безусловный базовый доход в размере 10 000 рублей. Он считает, что Россия к этому готова — у нее уже был подобный опыт.
«Россия во время карантина выплачивала родителям деньги — без всяких условий. Можно утверждать, что некоторый опыт выплаты базового дохода у нас уже есть. Организационно мы к этому готовы. Пенсионный фонд, социальные департаменты справились», — цитирует Вассермана «Федеральное агентство новостей».
Базовый доход — сумма денег, гарантированная ежемесячно каждому гражданину его государством. По мнению Вассермана, такая мера поддержки населения является инструментом справедливого социального государства. Ее главный позитивный эффект — быстрый подъем экономики, поскольку она любит финансовые вливания.
Вассерман отметил, что страна должна подготовиться к выплате безусловного базового дохода. Чтобы экономический рост был долгосрочным, необходимо опереться на внутреннее производство, а «не заваливать страну импортной продукцией». Для этого необходимо развернуть собственные высокотехнологические производства. Также, по словам Вассермана, нужно добиться баланса бюджетных доходов и расходов системы социального обеспечения и провести трансформации в экономической и социальной сферах.
В апреле лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его фракция планирует внести в Госдуму законопроект о выплате безусловного базового дохода для малоимущих граждан. Ранее с подобным предложением выступал зампредседателя Совета безопасности РФ, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Речь идет о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения, пишет «Национальная служба новостей».
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