Украинского кума Путина обвинили в тяжком преступлении

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Новый глава СБ Украины Василий Грицак на обмене пленными., грицак василий, медведчук виктор
Медведчука обвиняют в передаче военных секретов Украины в Москву Фото:

Депутату Верховной Рады Украины Виктору Медведчуку и его коллеге по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку предъявили обвинения в госизмене. Об этом сообщила на брифинге во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Медведчуку Виктору Владимировичу и Козаку Тарасу Романовичу предъявлены обвинения в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым», — цитируют Венедиктову «Известия». Генпрокурор подчеркнула, что в действиях правоохранительных структур Украины нет политических мотивов.

По мнению следствия, Медведчук вел подрывную деятельность против Киева, в том числе в экономической сфере. Как сообщает РИА «Новости», СБУ подозревает его в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Предполагается, что в августе 2020 года Медведчук передал эту информацию Тарасу Козаку, который в тот момент находился в России.

В марте СБУ вызывала Медведчука на допрос по одному из уголовных производств и провела обыск в штаб-квартире общественной организации «Украинский выбор», которую ранее возглавлял депутат. Ранее Украина ввела санкции против политика и его супруги Оксаны Марченко, сообщает Life.

Медведчук также является кумом президента России Владимира Путина. Лидер России стал крестным отцом его дочери.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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