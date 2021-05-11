«Яндекс. Такси» снизил цену поездки до 1 рубля из-за бойни в Казани

Желающие почтить память погибших в школе №175 в Казани могут добраться до места трагедии за 1 рубль. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Такси».
«11 и 12 мая поездки к 175 школе и от нее по тарифам „Эконом“, „Детский“, UberX и Uber Kids будут стоить для пассажиров 1 рубль. Эта цена не будет зависеть ни от длительности, ни от протяженности поездки. Реальная стоимость рассчитывается как обычно и будет компенсирована за наш счет», — сообщили URA.RU в компании.
Выпускник гимназии № 175 Казани Ильназ Галявиева устроил массовое убийство 11 мая. На допросе он рассказал, что планировал это преступление. Он проник в здание школы и устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек. Также Галявиев установил в раздевалке взрывное устройство, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. По ее словам, она обнаружила в здании битое стекло, следы крови и оголенные провода. Взрыв обвалил стены, но на этом месте не оказалось детей, пишет telegram-канал RT. Возле школы образовался стихийный материал в память о погибших.
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