«Яндекс. Такси» снизил цену поездки до 1 рубля из-за бойни в Казани

12 мая 2021 в 00:02 Размер текста - 17 +

Все желающие могут добраться до школы №175 в Казани за 1 рубль Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Желающие почтить память погибших в школе №175 в Казани могут добраться до места трагедии за 1 рубль. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Такси». «11 и 12 мая поездки к 175 школе и от нее по тарифам „Эконом“, „Детский“, UberX и Uber Kids будут стоить для пассажиров 1 рубль. Эта цена не будет зависеть ни от длительности, ни от протяженности поездки. Реальная стоимость рассчитывается как обычно и будет компенсирована за наш счет», — сообщили URA.RU в компании. Выпускник гимназии № 175 Казани Ильназ Галявиева устроил массовое убийство 11 мая. На допросе он рассказал, что планировал это преступление. Он проник в здание школы и устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек. Также Галявиев установил в раздевалке взрывное устройство, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. По ее словам, она обнаружила в здании битое стекло, следы крови и оголенные провода. Взрыв обвалил стены, но на этом месте не оказалось детей, пишет telegram-канал RT. Возле школы образовался стихийный материал в память о погибших. Желающие почтить память погибших могут добраться до места бойни за 1 рубль скриншот из приложения Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.