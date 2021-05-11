Автошколы выступили против новых полномочий ГИБДД

Представители автошкол пытаются заблокировать законопроект, который наделяет ГИБДД правом контролировать обучение будущих водителей. Против инициативы выступили глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева и президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.
Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД могут получить право вместе с Рособрнадзором проверять учебные площадки, классы и оборудование автошкол. По мнению полиции, это поможет повысить качество обучения будущих водителей.
«Участие сотрудников ГИБДД в проверках вместе с Рособрнадзором — это двойной административный пресс и дублирование функций ведомств. Это повлечет отвлечение сотрудников ГИБДД от своей непосредственной деятельности, что при регулярном сокращении их штатной численности приведет к невозможности нормально и своевременно исполнять обязанности», — передает «
По ее мнению, изменения усилят вероятность коррупционной составляющей. Шутылева отметила, что инициатива противоречит законам «Об образовании», «О лицензировании отдельных видов деятельности» и другим документам. Представители автошкол считают, что существующих полномочий полиции достаточно. Сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвин согласился, что должен быть один контролирующий орган. Он полагает, что МВД не сможет проигнорировать позицию экспертов.
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