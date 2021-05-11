Малышева рассказала о главных болезнях дачников

Дачники во время тяжелой работы могут столкнуться с проблемами сердца, тромбозом и повреждением межпозвоночных дисков. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.
«Если боль [во время нагрузки] появится в ягодице и пройдет через всю ногу, то, скорее всего речь идет о разрушении межпозвоночных дисков», — цитирует агентство
Малышева подчеркнула, что дачникам в возрасте также стоит проверить сердце, а также провести УЗИ ног, чтобы исключить образование тромбов. Она отметила, что стоит посетить врача при любом недомогании, связанном с тяжелым трудом.
Ранее Малышева заявляла, что люди с ожирением наиболее расположены к развитию рака, передает «Дни.ру». Позднее врач оказалась в центре скандала из-за советов о похудении. Также телеведущая объясняла, как приготовить безопасное для здоровье мясо, сообщает «
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