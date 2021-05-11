11 мая 2021

Малышева рассказала о главных болезнях дачников

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, малышева елена
Елена Малышева предупредила дачников об опасных болезнях Фото:

Дачники во время тяжелой работы могут столкнуться с проблемами сердца, тромбозом и повреждением межпозвоночных дисков. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.

«Если боль [во время нагрузки] появится в ягодице и пройдет через всю ногу, то, скорее всего речь идет о разрушении межпозвоночных дисков», — цитирует агентство News.ru Малышеву. Она отметила, что к этой проблеме может привести тяжелый труд в огороде.

Малышева подчеркнула, что дачникам в возрасте также стоит проверить сердце, а также провести УЗИ ног, чтобы исключить образование тромбов. Она отметила, что стоит посетить врача при любом недомогании, связанном с тяжелым трудом.

Ранее Малышева заявляла, что люди с ожирением наиболее расположены к развитию рака, передает «Дни.ру». Позднее врач оказалась в центре скандала из-за советов о похудении. Также телеведущая объясняла, как приготовить безопасное для здоровье мясо, сообщает «Утро.ру». Фанаты Малышевой, в свою очередь, обвиняли ее в оскорблениях пенсионеров, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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