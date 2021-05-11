Малышева рассказала о главных болезнях дачников

Елена Малышева предупредила дачников об опасных болезнях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дачники во время тяжелой работы могут столкнуться с проблемами сердца, тромбозом и повреждением межпозвоночных дисков. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.

«Если боль [во время нагрузки] появится в ягодице и пройдет через всю ногу, то, скорее всего речь идет о разрушении межпозвоночных дисков», — цитирует агентство News.ru Малышеву. Она отметила, что к этой проблеме может привести тяжелый труд в огороде.

Малышева подчеркнула, что дачникам в возрасте также стоит проверить сердце, а также провести УЗИ ног, чтобы исключить образование тромбов. Она отметила, что стоит посетить врача при любом недомогании, связанном с тяжелым трудом.

Ранее Малышева заявляла, что люди с ожирением наиболее расположены к развитию рака, передает «Дни.ру». Позднее врач оказалась в центре скандала из-за советов о похудении. Также телеведущая объясняла, как приготовить безопасное для здоровье мясо, сообщает « Утро.ру ». Фанаты Малышевой, в свою очередь, обвиняли ее в оскорблениях пенсионеров, передает « Царьград ».