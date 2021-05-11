Блокадница назвала Малышеву преступницей после слов о диете. «Не дай ей бог худеть таким образом!»

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Отключению аналогового телевещания и переход на цифровое телевидение. Челябинск, первый канал, малышева елена, телевизор
Елена Малышева с экрана учит россиян правильно жить Фото:

В Ленинграде не было полных, но не благодаря диете Елены Малышевой, заявила URA.RU председатель общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселева. Заявление популярной ведущей общественница, сама пережившая блокаду, назвала преступным.

«Мне кажется преступным сравнение диеты Малышевой и диеты — если это можно назвать диетой, — тех лет, — заявила в разговоре с URA.RU Жанна Яковлевна. — Человек, имеющий доступ к телевидению и распространяющий какие-то мысли, которые ловят люди, и сказавший такое — это просто преступник».

Киселева напомнила телеведущей, что отсутствие полных людей в Ленинграде было связано не с диетой, а с ничтожными граммами хлеба, которые получали жители осажденного города. «Не дай ей бог или ее детям худеть таким образом», — добавила Жанна Яковлевна.

Ранее слова ведущей программы «Здоровье» Елены Малышевой вызвали большой общественный резонанс. «Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!» — написала теледива в ответ на жалобу одной из пенсионерок. Позже она удалила свой пост.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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