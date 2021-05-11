В Ленинграде не было полных, но не благодаря диете Елены Малышевой, заявила URA.RU председатель общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселева. Заявление популярной ведущей общественница, сама пережившая блокаду, назвала преступным.
«Мне кажется преступным сравнение диеты Малышевой и диеты — если это можно назвать диетой, — тех лет, — заявила в разговоре с URA.RU Жанна Яковлевна. — Человек, имеющий доступ к телевидению и распространяющий какие-то мысли, которые ловят люди, и сказавший такое — это просто преступник».
Киселева напомнила телеведущей, что отсутствие полных людей в Ленинграде было связано не с диетой, а с ничтожными граммами хлеба, которые получали жители осажденного города. «Не дай ей бог или ее детям худеть таким образом», — добавила Жанна Яковлевна.
Ранее слова ведущей программы «Здоровье» Елены Малышевой вызвали большой общественный резонанс. «Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!» — написала теледива в ответ на жалобу одной из пенсионерок. Позже она удалила свой пост.
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