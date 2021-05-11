Полиция обвинила Ройзмана в организации митингов за Навального

Евгения Ройзмана вызвали в полицию утром 12 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Полиция составила в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана три протокола по статье об организации и участии в митингах в поддержку Алексея Навального — части 2 и 5 статьи 20.2 КоАП. В ближайшие часы политик предстанет перед судом. Об этом сообщила адвокат политика Юлия Федотова, передает корреспондент URA.RU. Теперь Ройзману грозит возбуждение уголовного дела.

«Организацию вменяют за те мероприятия, в которых Евгений Вадимович участвовал — за митинги 31 января и 21 апреля. Одновременно и участвовать, и организовывать акцию вообще-то нельзя. Нельзя быть и участником, и организатором одновременно», — заметила Федотова. Она пояснила, что эта ситуация противоречит правовому принципу, по которому за одно и то же нарушение невозможно наказывать дважды.

Сам Ройзман заявил, что не представляет, как защищаться в суде. «Я хорошо понимаю, что ничего совершенно не нарушил, что мое право выходить мирно и без оружия гарантируется Конституцией РФ», — сказал он журналистам. В ближайшие часы судьбу Ройзмана решит Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

В январе и апреле Ройзман участвовал в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. За акции 23 и 31 января суд оштрафовал его на общую сумму 40 тысяч рублей. Позднее Ройзман заявил, что не будет участвовать в выборах депутатов Госдумы. Он объяснил это тем, что в любой момент его могут снять с выборов.