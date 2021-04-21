В Екатеринбурге в акции участвуют 5 тысяч человек, заявили власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Участниками акции в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге, которая проходит в эти минуты, стали 5 тысяч человек. Такие данные сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. Колонну возглавил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, передает корреспондент агентства.

«По предварительным данным, имеющимся в распоряжении министерства общественной безопасности, численность участников несанкционированной акции составляет порядка 5 тысяч человек», — сообщили в ведомстве. Депутат гордумы Константин Киселев, который наблюдает за акцией, сказал URA.RU, что в шествии, по его предварительной оценке, участвуют около 10 тысяч человек.

ГУ МВД по Свердловской области обещало предоставить данные о численности позднее. Получить комментарий представителей штаба Навального в Екатеринбурге оперативно URA.RU не удалось — глава отделения Алексей Гресько был задержан в начале акции.

На 21 апреля сторонники Навального назначали новые несанкционированные акции протеста в защиту оппозиционера, объявившего голодовку в ИК-2 в Покрове. В Екатеринбурге участников призвали выйти в центр города, затем маршрут был изменен. Аналогичные несогласованные митинги-шествия сторонники Навального проводили 23 и 31 января. В Екатеринбурге по их итогам были задержаны больше 100 человек.