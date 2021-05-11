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В челябинской жилищной инспекции сменился начальник

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с транспортниками. Челябинск., солопов андрей
Андрей Солопов будет получать надбавку к зарплате Фото:

Исполнять обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Челябинской области будет Андрей Солопов, занимающий должность замруководителя ведомства. Приказ подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Соответствующий документ появился на официальном правовом портале.

«До назначения начальника Главного управления „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“ возложить обязанности его руководителя на Солопова Андрея Михайловича», — говорится в документе. Солопов будет получать надбавки к зарплате как временный руководитель ведомства.

Место начальника ГЖИ стало вакантным после того, как ушла в отставку с поста руководителя Элла Никитина. Причиной увольнения стала смена места жительства, Никитина переехала в Краснодарский край. «Идут консультации по поиску нового руководителя, но это будет не Солопов», — рассказал URA.RU источник в правительстве области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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