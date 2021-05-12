Ройзмана арестовали за организацию митинга сторонников Навального

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали на девять суток за организацию незаконного митинга в поддержку Алексея Навального 31 января. Такое решение принял Октябрьский районный суд города, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.
«Признать Ройзмана виновным и подвергнуть административному наказанию в виде административного ареста сроком девять суток», — огласил решение судья Роман Стоянов. Суд согласился с обвинением полиции, что твит Ройзмана «Надо выходить 31-го, я буду» является призывом к участию в незаконной акции 31 января.
Сам политик, выступая на заседании, заявил, что никого не призывал к митингу. «Если бы это был призыв, я бы сказал: „Я всех призываю“. Я не был организатором этой акции и не имел к этому никакого отношения», — объяснил Ройзман.
Адвокат экс-мэра Юлия Федотова настаивала, что дело должно быть прекращено, потому что ее подзащитного уже судили за участие в том митинге: «Никто не может быть осужден дважды за одно и то же правонарушение». На заседание Ройзман, по его собственным словам, пришел сразу с вещами: в спецприемник он возьмет три книги, зубную щетку и мыло. Защита пообещала обжаловать решение суда.
В Октябрьском районном суде в этот же день пройдет еще два процесса с участием Ройзмана. Политику вменяют организацию аналогичной акции 21 апреля и участие в ней.
В январе и апреле Ройзман участвовал в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. За акции 23 и 31 января суд оштрафовал его на общую сумму 40 тысяч рублей. Утром 12 мая полиция составила в отношении Ройзмана еще три протокола — как об участии, так и об организации митингов. Теперь политику грозит уголовная статья.
Подписывайтесь на URA.RU в