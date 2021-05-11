Мэра Кургана, который уходит в отставку, наградят

Мэр Кургана Андрей Потапов готовится уйти в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу Кургана Андрея Потапова, собирающегося уйти в отставку, наградят почетной грамотой Курганской городской думы. Информация об этом размещена на сайте городского парламента.

В повестке заседания внеочередной думы указано три вопроса. «О награждении почетной грамотой Курганской городской думы Андрея Потапова. И о досрочном прекращении полномочий главы города Кургана», — говорится в повестке заседания. Третьим вопросом депутаты рассмотрят изменения в бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

URA.RU сообщало, что глава Кургана Андрей Потапов подал заявление о досрочном сложении полномочий мэра в курганскую гордуму. Потапов дорабатывает последние дни в связи с состоянием здоровья. Источник пояснил, что решение уйти с поста у главы города Потапова созрело давно. Загвоздка была в поиске руководителя на смену и назначения новых сроков выборов. Пост главы города временно займет Елена Ситникова — заместитель мэра, директор департамента соцполитики.