11 мая 2021
10 мая 2021

Инсайд: мэр Кургана подал в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, потапов андрей
Мэр Кургана Андрей Потапов уходит в отставку Фото:

Глава Кургана Андрей Потапов подал заявление о досрочном сложении полномочий мэра в курганскую гордуму. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации Кургана на условиях анонимности.

«Заявление от Потапова поступило. Сейчас решается вопрос с оформлением необходимых документов. Отставку будет рассмотрена днем, 12 мая, на внеочередном заседании думы», — пояснил инсайдер. В разговоре с URA.RU в городской думе информацию пообещали прокомментировать позднее.

URA.RU ранее сообщало, что в администрации Кургана обсуждают, что мэр Андрей Потапов покидает пост 12 мая. На эту дату назначено внеочередное заседание городской думы. Потапов дорабатывает последние дни в связи с состоянием здоровья. Источник пояснил, что решение уйти с поста у главы города Потапова созрело давно. Загвоздка была в поиске руководителя на смену и назначения новых сроков выборов. Пост главы города временно займет Елена Ситникова — заместитель мэра, директор департамента соцполитики.

Разговоры о вероятной отставке главы Кургана появились летом прошлого года. По одной из версий, после ухода с поста Потапов собирается переезжать в один из регионов в Центральной части России. По другой версии, его осенью заберет к себе губернатор Вадим Шумков на один из руководящих постов.

Обновлено в 10:03: В пресс-службе мэрии URA.RU прокомментировали, что Потапов находится на рабочем месте. Сейчас он проводит совещание.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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