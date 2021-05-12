Мишустин: до конца года интернет проведут по всей России

Михаил Мишустин рассказал, что интернет к концу года появиться даже в малых населенных пунктах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все социальные объекты России будут подключены к интернету до конца года, даже если находятся в малых населенных пунктах с численностью от 250 жителей. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин во время отчета перед Госдумой РФ.

«Наряду с глобальными вопросами надо решить и не менее важные задачи — обеспечить интернетом и связью каждый населенный пункт, все больницы, поликлиники и школы. Все социально-значимые объекты получат доступ в интернет до конца этого года», — заявил Мишутин во время заседания парламента, трансляция с которого велась на официальном сайте Госдумы РФ. Он подчеркнул, что интернет будет проведен в деревни и села, где живут от 250-ти до 500 человек.

Это также коснется социальных объектов в городах, где живут до 250-ти тысяч человек. Выходом в интернет будут обеспечены все российские школы, добавил Мишустин.

Во время пандемии коронавируса из-за недоступности школьников к интернету возникали проблемы с дистанционным обучением, передает RT. Ранее директор лаборатории цифровой педагогики Школы образования и развития человека в американском Университете Колорадо Шон Майкл Моррис заявил, что главным недостатком дистанционного образования являются технические сложности.