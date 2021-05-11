11 мая 2021

Свердловский губернатор соберет крупнейших бизнесменов

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мультимедийной выставки про разведчика Николая Кузнецова. Екатеринбург, куйвашев евгений, козицын андрей, алтушкин игорь
Евгений Куйвашев пригласил бизнесменов на кулуарную встречу Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с крупнейшими бизнесменами региона. По данным высокопоставленного источника, мероприятие намечено на 14 мая.

«Официально встреча 14 мая посвящена социально-экономическому развитию региона», — сообщил собеседник агентства. В то же время инсайдер не исключил, что речь пойдет о финансировании избирательной кампании в Госдуму и Заксобрание.

По данным собеседника агентства, во встрече примет участие владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, гендиректор «Уральской горно-металлургической компании» Андрей Козицын и акционер группы компаний «Корпорация СТС» Алексей Бобров. В пресс-службе губернатора оперативно не ответили на вопрос URA.RU о предстоящей встрече.

Ранее URA.RU сообщало, что на этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Оно будет касаться создания центров военно-патриотического воспитания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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