Свердловский губернатор соберет крупнейших бизнесменов

Евгений Куйвашев пригласил бизнесменов на кулуарную встречу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с крупнейшими бизнесменами региона. По данным высокопоставленного источника, мероприятие намечено на 14 мая.

«Официально встреча 14 мая посвящена социально-экономическому развитию региона», — сообщил собеседник агентства. В то же время инсайдер не исключил, что речь пойдет о финансировании избирательной кампании в Госдуму и Заксобрание.

По данным собеседника агентства, во встрече примет участие владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, гендиректор «Уральской горно-металлургической компании» Андрей Козицын и акционер группы компаний «Корпорация СТС» Алексей Бобров. В пресс-службе губернатора оперативно не ответили на вопрос URA.RU о предстоящей встрече.

Ранее URA.RU сообщало, что на этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Оно будет касаться создания центров военно-патриотического воспитания.