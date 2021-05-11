11 мая 2021
10 мая 2021

Челябинску подарили картину, которую выбрала супруга губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер на фестивале экологических фильмов. Челябинск , улыбка, взгляд, текслер ирина
По инициативе Ирины Текслер Челябинск получит картину Сафронова Фото:

Челябинск получит в дар от художника Никаса Сафронова картину «Размытые воспоминания о Дали… или сложная азбука». Это полотно набрало большинство голосов среди посетителей музея изобразительных искусств, сообщили URA.RU в пресс-службе минкульта области. За нее отдала голос супруга губернатора Алексея Текслера Ирина, по инициативе которой город получит работу известного художника.

«Экспозицию Никаса Сафронова посетили почти девять тысяч челябинцев и гостей региона. На ней проводилось зрительское голосование по выбору произведения для приобретения меценатом с целью передачи в собрание музея. В голосовании приняли участие 833 гостя музея. Предпочтения посетителей выставки были отданы картине „Размытые воспоминания о Дали … или сложная азбука“ (2015 год)», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.

Выставка, которую открывали супруги Текслер, работала с 27 апреля до 9 мая. По просьбе Ирины Текслер Сафронов решил подарить одну из картин Челябинску. Он лично предложил три любимых картины для голосования, из которых челябинцы выбрали полотно с портретом Дали. Это самая дорогая картина на экспозиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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