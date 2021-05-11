В гордуме Шадринска назвали самого богатого депутата

Шадринские депутаты отчитались о доходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Анатолий Педошенко по итогам 2020 года отчитался о доходе почти в 28,2 млн рублей. Это значительно больше, чем у его коллег по городскому парламенту. Декларации шадринских депутатов опубликованы на сайте муниципалитета.

В собственности Педошенко есть пять квартир, два земельных участка, жилой дом площадью 53,5 кв.м и нежилое помещение. Также у него есть автомобиль ГАЗ-274700. Действующий состав Шадринской гордумы избран осенью 2020 года. В предыдущем созыве Педошенко не был депутатом и не отчитывался о доходах.

Годовые доходы других депутатов Шадринской городской думы не превышают двух миллионов рублей. На втором месте по уровню доходов оказалась Надежда Шарова (1,66 млн рублей). У нее есть автомобиль KIA Rio X-line и доля в квартире площадью 47,5 кв. м. Депутат Олег Пестерев отчитался о доходе в 1,46 млн рублей. У него есть земельный участок, жилой дом (91,9 кв.м), машины Toyota Corolla, LADA 212140 и прицеп КМЗ.

Доходы еще семи шадринских депутатов превысили миллион рублей. Председатель думы Владимир Пикалин отчитался о доходе в 910,5 тысячи рублей. У него в собственности есть три земельных участка, две квартиры, доля еще в одной квартире, несколько нежилых зданий и помещений (в том числе гаражи), автомобили Nissan X-Trail, Mitsubishi Pajero Sport и УАЗ-39629.

Ранее URA.RU сообщало, что самым богатым депутатом Курганской городской думы по итогам 2020 года стал Андрей Кацай, доходы которого превысили 123 миллиона рублей. Сам Кацай пояснял URA.RU, что является индивидуальным предпринимателем, и оборот ИП включен в сумму доходов.