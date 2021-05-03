Доходы самого богатого депутата Кургана выросли почти в 3 раза

Депутат Курганской городской думы Андрей Кацай по итогам 2020 года задекларировал доход, превышающий 123 миллиона рублей. Декларации народных избранников опубликованы на официальном сайте муниципалитета. Годом ранее он отчитывался о доходе в 43,4 млн рублей.
Из документов следует, что в собственности у Кацая несколько земельных участков, квартира площадью 39,5 кв.м, доли еще в пяти квартирах, несколько нежилых зданий и помещений, а также объект незавершенного строительства. Вся недвижимость расположена на территории РФ. В автопарке депутата, как и год назад, три автомобиля: Volkswagen Touareg и две «Лады Ларгус».
Кацай — директор сети частных клиник «Альфа-Мед». В разговоре с URA.RU он подчеркнул, что в декларации указаны не только его личные доходы. «Большая часть — это оборот индивидуального предпринимателя. Мы занимаемся генетическими наборами. Привозим, адаптируем, а потом продаем. За счет этого идет большой оборот. Это не прибыль», — пояснил агентству Кацай.
На втором месте по доходам среди депутатов гордумы Кургана — Сергей Бардин. Согласно документам, он задекларировал доход в 9,2 млн рублей (в 2019 году — 1,08 млн рублей). Бардин также является индивидуальным предпринимателем, его бизнес связан с пассажирскими и грузовыми перевозками. В собственности депутата, в частности, числится более 20 автобусов, несколько грузовых автомобилей и полуприцепов. Депутат Олег Прозоров отчитался о доходах в 4,5 млн рублей (в 2019 году — 240 тысяч рублей). Председатель гордумы Игорь Прозоров заработал за год 1,79 млн рублей (в 2019 году — 1,14 млн рублей).
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков по итогам 2020 года отчитался о доходе в 1,57 млрд рублей. Он оказался единственным миллиардером в региональном парламенте Зауралья.
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