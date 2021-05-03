Доходы самого богатого депутата Кургана выросли почти в 3 раза

Андрей Кацай рассказал, что в его декларацию включены не только доходы, но и оборот ИП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Курганской городской думы Андрей Кацай по итогам 2020 года задекларировал доход, превышающий 123 миллиона рублей. Декларации народных избранников опубликованы на официальном сайте муниципалитета. Годом ранее он отчитывался о доходе в 43,4 млн рублей.

Из документов следует, что в собственности у Кацая несколько земельных участков, квартира площадью 39,5 кв.м, доли еще в пяти квартирах, несколько нежилых зданий и помещений, а также объект незавершенного строительства. Вся недвижимость расположена на территории РФ. В автопарке депутата, как и год назад, три автомобиля: Volkswagen Touareg и две «Лады Ларгус».

Кацай — директор сети частных клиник «Альфа-Мед». В разговоре с URA.RU он подчеркнул, что в декларации указаны не только его личные доходы. «Большая часть — это оборот индивидуального предпринимателя. Мы занимаемся генетическими наборами. Привозим, адаптируем, а потом продаем. За счет этого идет большой оборот. Это не прибыль», — пояснил агентству Кацай.

На втором месте по доходам среди депутатов гордумы Кургана — Сергей Бардин. Согласно документам, он задекларировал доход в 9,2 млн рублей (в 2019 году — 1,08 млн рублей). Бардин также является индивидуальным предпринимателем, его бизнес связан с пассажирскими и грузовыми перевозками. В собственности депутата, в частности, числится более 20 автобусов, несколько грузовых автомобилей и полуприцепов. Депутат Олег Прозоров отчитался о доходах в 4,5 млн рублей (в 2019 году — 240 тысяч рублей). Председатель гордумы Игорь Прозоров заработал за год 1,79 млн рублей (в 2019 году — 1,14 млн рублей).

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков по итогам 2020 года отчитался о доходе в 1,57 млрд рублей. Он оказался единственным миллиардером в региональном парламенте Зауралья.