В правительстве раскрыли планы на жесткий карантин в России

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Послание президента. Москва, голикова татьяна
Запред правительства РФ пообщалась с журналистами перед отчетом Мишустина в Госдуме Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Правительство РФ не планирует вводить осенью новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом в рамках отчета кабмина перед Госдумой заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Локдауна осенью не планируется», — передает РИА «Новости» слова Голиковой на брифинге.

Во время доклада Мишустина в Госдуме депутаты предложили премьер-министру закрыть границы России с другими странами. По их мнению, туристы могут заболеть коронавирусом на курортах. Мишустин не согласился с этой позицией и сказал, что ограничение передвижений россиян — не совсем правильный путь.

На брифинге перед докладом в Госдуме Мишустин назвал 2021 год переломным в борьбе с коронавирусом. По словам председателя правительства РФ, обстановка в стране постепенно улучшается, хотя о полном восстановлении говорить пока рано, передает Life.

Всего в России за сутки было диагностировано 8 217 новых случаев заражения COVID-19. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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